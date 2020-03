Regeringen er på vej med hjælp til lønmodtagere

Automatisk oplæsning

Regeringen præsenterer inden længe en ny trepartsaftale, der skal hjælpe de danske lønmodtagere, mens coronoasmitten lukker store dele af landet ned.

Det sker på et pressemøde klokken 12, oplyser Statsministeriet.

Regeringen bebudede i onsdags, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner i samfundet, bliver sendt hjem fra arbejde i to uger med fuld løn.

Den mulighed er det ikke alle private erhvervsdrivende, der har haft. Restauratører, hotelkæder og luftfartsselskaber har fortalt, at de har været nødt til at fyre medarbejdere, fordi coronasmitten går hårdt ud over deres indtægter.

Venstre har i den seneste tid presset på for, at regeringen skulle lave en aftale om lønkompensation for privatansatte.

»Det er for mig at se både nødvendigt og rimeligt at give de privatansatte og de selvstændige, der bliver ramt hårdt af coronaepidemien, lidt mere af den sikkerhed, som vi giver de offentligt ansatte i en meget usikker situation. Det håber jeg, at vi kan stå sammen om og lave en hurtig aftale«, skrev V-formand Jakob Ellemann-Jensen lørdag i et brev til Mette Frederiksen.

46.900 risikerer at miste job

Ifølge en analyse fra Dansk Erhverv risikerer 46.900 personer i den kommende tid at miste deres arbejde alene i de virksomheder, der beskæftiger sig med turisme og oplevelser. Den branche beskæftiger i dag omkring 280.000.

»Vi har efterretninger om, at mange tusinder vil blive fyret allerede i næste uge. Jeg har aldrig set noget lignende«, siger administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, til Jyllands-Posten.

Regeringen har også tidligere præsenteret initiativer, der skal holde hånden under dansk erhvervsliv. Virksomheder har fået mulighed for at udskyde betaling af skat og moms kan fra dag ét få økonomisk kompensation for medarbejdere, der er syge af covid-19 eller i karantæne.