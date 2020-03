Politiet kontrollerer mennesketomme tog på en helt stille togstation

Men politibetjentene ved denne grænseovergang kontrollerer ikke kun personlige dokumenter. De er også rådgivere. En stor del af tiden går med at besvare spørgsmål fra nysgerrige og bekymrede danskere og tyskere. De kommer til grænseovergangen kun for at spørge, hvad de skal bruge for at kunne rejse fra Tyskland til Danmark på et senere tidspunkt. Tålmodigt besvarer politiet spørgsmålene – også på tysk, når det er nødvendigt.

»Det er positivt, at folk undersøger kravene i stedet for at tage chancen«, siger den ene politibetjent.

Både politiet og borgerne har i weekenden haft tid til at finde ud af, hvordan grænsekontrollen skal håndhæves, før arbejdsdagen begynder mandag.

»Anerkendelsesværdigt formål« vil i nogle situationer bero på en konkret vurdering. Politiken har spurgt Syd- og Sønderjyllands Politi, om man må køre igennem Danmark fra Tyskland for at komme til Sverige.

»Hvis man er svensker bosiddende i Sverige og på vej hjem, må man gerne passere gennem Danmark«, svarer politiet i en e-mail. »På vej hjem« skal forstås på den måde, at man skal køre direkte til Sverige uden at gøre holdt i Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi skrev søndag morgen på Twitter, at 3.748 personer er kontrolleret ved den dansk-tyske grænse. 149 personer er afvist.