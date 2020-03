Regeringen lover milliarder til frisører, fysioterapeuter, restauranter og hoteller

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Regeringen gør vores yderste for, at vores samfund kommer så godt som mulig igennem denne alvorlige situation. Vi spænder et omfattende sikkerhedsnet ud for virksomhederne«, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

Sammen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterer finansministeren en økonomisk håndsrækning til de små virksomheder og de erhverv, der er hårdest ramt af coronavirus.

»Det er vigtigt for mig at slå fast, så det ikke kan misforstås: Regeringen er stålsat på at holde hånden under dansk økonomi, danske virksomheder og danske lønmodtager. Vi vil gøre, hvad end der skal til«, lyder det fra Nicolai Wammen.

Den nye støttepakke, de to ministre præsenterer, indeholder to udspil.

Først handler det om de små selvstændige såsom enkeltmandsvirksomheder, iværksættere og mikrovirksomheder. Det betyder, at den lille frisør eller den selvstændige fysioterapeut kan blive ved med at have en indtægt i den her periode, hvor regeringen beder dem om at lukke ned.

Helt konkret skal små virksomheder med højst ti ansatte kompenseres, hvis de har et tab på mere end 30 procent. Hvis det er tilfældet, kan virksomhederne få kompensation for 75 procent af sit tab, op til 23.000 kroner hver måned. Udspillet skal gælde i tre måneder.

Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen udgøre op til 34.500 kroner per måned.

»Dem der ikke kan arbejde hjemmefra«

Den anden gruppe, som regeringen giver en håndsrækning, er de virksomheder på tværs af brancher, der er ekstraordinært hårdt ramt.

»Det er restauranten og hotellet uden gæster, og det er tøjbutikken i storcentret. Det er dem, der ikke kan arbejde hjemmefra«, siger Simon Kollerup.

De erhverv, der ikke må holde åbent i kampen mod coronavirus, har stadig faste udgifter såsom husleje.

Derfor foreslår regeringen et tilskud fra staten op til 80 procent af det beløb, forretningerne skal betale faste udgifter for, hvis virksomheden oplever et fald i omsætningen på mere end 40 procent. Det vil ligeledes gælde i tre måneder.

Uret tikker

Ifølge Nicolai Wammen er det tiltag, man aldrig har set før, men »vi står også i en helt ekstraordinær situation«, siger han.

Der er ikke tale om et lån, fortsætter han, men derimod en kontant håndsrækning til de virksomheder, der har hårdt brug for hjælp. Wammen anslår, der vil være tale om støtte på op mod 40 milliarder kroner.

Tiltagene er kun udspil, som regeringen skal forhandle med Folketingets resterende partier i løbet af dagen.

I dag klokken 14 tager ministrene hul på forhandlingerne, hvor de skal mødes med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Uret tikker, siger Nicolai Wammen. Der bliver tale om lyn-forhandlinger, for »der er ingen tid at spilde«.