»Det her er aldrig gjort nogensinde i danmarkshistorien«: Regeringen lover milliarder til virksomheder og selvstændige

»Regeringen gør vores yderste for, at vores samfund kommer så godt som mulig igennem denne alvorlige situation. Vi spænder et omfattende sikkerhedsnet ud for virksomhederne«, siger Nicolai Wammen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

For at hjælpe mindre virksomheder og selvstændige foreslår regeringen på pressemøde at kompensere erhvervsdrivende, som er presset af coronasituationen.

»Regeringen gør vores yderste for, at vores samfund kommer så godt som mulig igennem denne alvorlige situation. Vi spænder et omfattende sikkerhedsnet ud for virksomhederne«, siger Nicolai Wammen.

Han vurderer, at de nye initiativer i løbet af de kommende måneder vil koste statskassen mindst 40 milliarder kroner.

»Det her er aldrig gjort nogensinde i danmarkshistorien«, siger Wammen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger på pressemødet i Finansministeriet om nye initiativer til erhvervslivet:

»I dag er fokus på de erhverv, som i en periode ikke kan drives. På soloiværksætteren, der måske har sat sin egen og sin families økonomi ind på at skabe en virksomhed. På tømrervirksomheden, frisøren og restauranten«.

»Mange af Danmarks arbejdspladser kommer fra iværksætter og selvstændige, der har skabt vækst. Dem skylder vi hjælp«, siger Simon Kollerup.

Ritzau