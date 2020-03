Brian Mikkelsen vil have 100 procents kompensation: »Glasset er halvt fyldt for mig«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Dele af dansk erhvervsliv er fuldstændig ved at vælte nu. Ikke bare i knæ, men nedenunder gulvbrædderne. Derfor er der dramatisk brug for reel hjælp. Det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning, men der er brug for kontant støtte til tabt omsætning som følge af forbuddet mod at drive en forretning«.

Sådan lyder reaktionen fra direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, efter regeringen har præsenteret en ny økonomisk hjælpepakke til virksomheder, der mærker konsekvenserne af coronavirus.

»Corona er jo ikke nogens skyld, men det er samfundet, som må være med til at finansiere det, så vi stadig har et erhvervsliv og arbejdspladser tilbage efter krisen. Og der er stadig udgifter til husleje, varer og lønninger. Derfor mener vi, at det kun er ret og rimeligt, hvis man får 100 procents kompensation. Så vi vil godt have skruet procenterne op«, siger han.

Til middag præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) to nye udspil, hvor de lægger op til, at små selvstændige erhvervsdrivende og de erhverv, der er særlig hårdt ramt, kan få kompensation.

Regeringen har for det første foreslået, at små virksomheder med højst ti ansatte kompenseres, hvis de har et tab på mere end 30 procent. Hvis det er tilfældet, kan virksomhederne få kompensation for 75 procent af sit tab, op til 23.000 kroner hver måned.

For det andet har regeringen foreslået et tilskud til at dække de faste udgifter hos de virksomheder, der er særlig hårdt ramt. Hvis virksomheden oplever et fald i omsætningen på mere end 40 procent, kan den få dækket op til 80 procent af de faste udgifter.

Vil have dækket 100 procent

Det er størrelsen på kompensationen, Brian Mikkelsen er utilfreds med, for »hvis man ikke vil have, at de virksomheder vælter omkuld, er kompensationsordningen ekstremt vigtig«, siger han.

»En skohandler skal stadig betale husleje og løn til sine ansatte, og der nytter det ikke noget, at man bare laver procenter af kompensationer. Hvis man vil have, at de virksomheder skal overleve, og det har vi interesse i som samfund, så skal det være 100 procents kompensation. For vi står sammen om at bekæmpe smittespredning, og så skal vi også stå sammen om at sikre, at der stadig er virksomheder tilbage efter det her«.

Vil det ikke være enormt krævende for dansk økonomi at skrue kompensationen helt op på 100 procent? Det er i forvejen ekstreme milliardbeløb, vi taler om i disse dage.

»Det er meget dyrere at lade være. Vi vil få et helt andet Danmark bagefter, hvis vi ikke har den underskov af danske virksomheder, vi har i dag. Det er de danske virksomheder, som beskæftiger hundredtusindvis af mennesker, og som finansierer velfærdssamfundet ved at tjene nogle penge ind til det«, siger Brian Mikkelsen.

Den nyeste hjælpepakke er udspil, derfor skal regeringen i løbet af onsdag mødes med partiledere for Folketingets partier.

»Det er rigtig positivt og et godt initiativ, men hvis man virkelig vil redde danske virksomheder og ikke behøver komme haltende bagefter igen med en ny pakke, bliver man nødt til at give en 100 procents kompensation. Men glasset er halvt fyldt for mig«, siger direktøren.