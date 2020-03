Aftale om en ny stor erhvervspakke er på plads

Automatisk oplæsning

Folketingets partier har en aftale på plads, der skal komme corona-ramte virksomheder og brancher til gavn.

Det oplyser kilder til Politiken.

De præcise detaljer holdes fortsat tæt til kroppen og vil blive præsenteret på et pressemøde klokken 11. Aftalen følger op på de forslag, som regeringen præsenterede onsdag.

Ifølge Politikens oplysninger er der dog tale om en aftale, der er mere omfattende, end de 40 milliarder kroner, som regeringens forslag blev anslået til at ville koste.

Blandt andet skulle partierne ifølge Politikens kilder være blevet enige om, at de er klar til at bruge et trecifret milliardbeløb, hvis det skulle vise sig nødvendigt hen ad vejen.

Med andre ord en form for anerkendelse - men ikke direkte kopi - af det forslag, som en række topøkonomer onsdag spillede på banen om en decideret fond på 300 milliarder kroner.

Derudover skulle flere af de forskellige partiers krav være blevet helt eller delvist imødekommet i aftalen.

Blandt andet skulle der angiveligt være enighed om et tiltag på dagpengeområdet. Dette har partierne DF, R, EL og SF krævet, så det ikke kun er erhvervslivet, en aftale skal holde hånden under, men også de mennesker, der rent faktisk bliver fyret i disse dage.

Desuden har Venstre krævet yderligere tiltag over for den hårdt pressede rejsebranche, og også her skulle der ifølge kilder være enighed om ekstra hjælp.