Østergaard åbner for at udskyde deadline for klimaplan

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De Radikales leder, Morten Østergaard, åbner for at udskyde deadline for en klimaaftale i lyset af corona-epidemien. Udmeldingen kommer, i kølvandet på at Folketingets partier torsdag præsenterede en stor hjælpepakke til kriseramte virksomheder.

Morten Østergaard har tidligere truet med at vælte regeringen, hvis ikke der er en aftale om en klimaplan på plads 5. juni. Den skulle vise vejen frem mod, at Danmark kan indfri 2030-målet om 70 procents reduktion i drivhusgasserne.

Holder jeres deadline den 5. juni stadig, eller er den taget af bordet?

»Det kommer helt an på, hvordan tingene udvikler sig. Vi stiller kun rimelige krav. Det var et rimeligt krav, da vi stillede det. Om det stadigvæk er det, når vi er på den anden side af det her, må vi se på«, siger Morten Østergaard.

ritzau