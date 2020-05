Tidligere Alternativ-profil melder sig ind i SF

Automatisk oplæsning

Folketingsmedlem Rasmus Nordqvist, der i marts meldte sig ud af Alternativet, har meldt sig ind i SF.

Det oplyser SF.

»SF er et stærkt grønt parti, der samtidig arbejder seriøst med international og europæisk politik«.

»Derfor er SF det helt rigtige sted for mig at fortsætte min kamp for klima, natur og for en mere solidarisk og bæredygtig verden«, siger Nordqvist i en skriftlig kommentar.

Nordqvist er medstifter af Alternativet og har blandt andet været politisk ordfører for partiet.

Ritzau