Søren Pind bryder tavsheden med tweet om klokkeklar advarsel til Inger Støjbergs ministerium

Tidligere justitsminister Søren Pind (V) kaster i et tweet nyt lys over, hvorvidt partifællen Inger Støjberg faktisk blev advaret om, at man ikke bare kunne adskille alle asylpar, hvor der var en mindreårig. Han skriver på Twitter, at Justitsministeriet klart og tydeligt sagde fra.

»For mit eget vedkommende kan jeg blot sige, at beskeden dengang fra Justitsministeriet var klokkeklar: Man kunne ikke bare generelt skille mand og kone ad - hvert enkelt tilfælde skulle vurderes konkret. Andet manglende også bare. Og den besked tilgik også integrationsministeriet«, skriver Søren Pind, som var justitsminister i tiden omkring den ulovlige instruks.

Det sker på førstedagen af afhøringerne i Instrukskommissionen, der undersøger tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) ulovlige adskillelse af unge asylpar.

Indtil nu har Søren Pind gentagne gange afvist at svare på, om hans daværende ministerium sendte en advarsel dengang. Men skal man tro hans tweet, var det altså, hvad der skete.