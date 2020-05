Pia Olsen Dyhr: Jeg kan da være bekymret

FOR ABONNENTER

Det var ikke sådan, at statsminister Mette Frederiksen (S) omfavnede forslagene. Men hun afviste intet definitivt, da Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen i partilederdebatten tidligere i denne uge plæderede for en halvering af momsen i resten af 2020 og fremsatte et krav om stop for højere skatter og afgifter. Og det falder SF-formand Pia Olsen Dyhr for brystet.