Mette Frederiksen forsvarer mail til Brostrøm om faglighed

Statsminister Mette Frederiksen (S) ser intet odiøst i, at en højtstående embedsmand blev bedt om at lægge sin faglighed til side i forbindelse med coronasituationen.

Det er Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der i marts blev bedt om at droppe embedsmændenes grundprincip om rimelighed og i stedet anerkende regeringens 'ekstreme forsigtighedsprincip'.

På et pressemøde bliver hun fredag spurgt ind til det.

»Helt generelt gælder det, at enhver regering skal lade sig rådgive, men den politiske prioritering, der må være vedtaget på sundhedsområdet, skal være politisk besluttet«, siger hun.

Sundheds- og Ældreministeriets departementschef, Per Okkels, bad dog netop Søren Brostrøm om at tage hensyn til regeringens input, før lægen svarede ud fra sit sundhedsfaglige grundlag.

Det skriver flere medier, der er i besiddelse af mailen, herunder Politiken og Berlingske.

I mailen skriver Okkels 14. marts, at 'før du svarer, skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip'.

Spørgsmålet er derfor, hvad der stod i vejen for, at man først fik en sundhedsfaglig anbefaling, som man dernæst kunne tage med i overvejelserne.

»Vi har med myndighederne diskuteret test gennem en lang periode, og der har også her været mange diskussioner om, hvad det var og er for en strategi, Danmark skal forfølge«, siger Mette Frederiksen.

»Fra regeringens side er vi af den fuldstændig klare overbevisning, at der skal testes mange, og der skal testes bredt, for det er en af de måde, hvorpå vi kan følge med i denne sygdoms udvikling«.

Hun mener ikke, at man kan sige, at regeringen ikke har lyttet til de sundhedsfaglige input. For eksempel var lukningen af grænserne en politisk beslutning, for det var ikke en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen.

»Præmissen om, at vi ikke har lyttet til Sundhedsstyrelsens, er ikke rigtig«.

»Vi har valgt at lade os rådgive af flere forskellige myndigheder. Vi er stolte af, at vi sammen med Folketinget har truffet de beslutninger, vi har«, siger Mette Frederiksen.

ritzau