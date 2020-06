Mette Frederiksen i grundlovstale: Corona-beslutninger bekræfter demokratiet

Statsministeren understreger, at det er politikerne, der har truffet de svære beslutninger under coronakrisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har aldrig nogensinde før været så meget i tvivl, som hun har været i dette forår.

Det skyldes, at hun og de andre politikere i Folketinget har skullet håndtere coronakrisen og alle de svære politiske beslutninger, der er fulgt med, siger hun fredag i sin grundlovstale.

Talen holder hun på Facebook, netop på grund af coronakrisen.

»Der var ikke en manual. Der var ikke evidens. Der var ikke ét korrekt svar. Der var ikke nogen at følge i fodsporene«.

FAKTA Derfor fejrer vi grundlovsdag Den 5. juni 1849 fik Danmark fik sin første demokratiske grundlov. Grundloven er Danmarks vigtigste lov, og den er hævet over alle andre love.

Grundloven er Danmarks forfatning og dermed den lov, der beskriver de grundlæggende regler for samfundet.

Grundloven sikrer samtidig borgerne en række frihedsrettigheder.

Grundloven fastslår blandt andet, at den personlige frihed er ukrænkelig. Det betyder, at ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

Grundloven fastslår også, at boligen og ejendomsretten er ukrænkelig. Den garanterer ytringsfrihed og giver ret til forsamlingsfrihed.

Danmark fik en ny grundlov den 5. juni 1915, mens den seneste og gældende grundlov er fra den 5. juni 1953.

Dagen fejres hvert år på denne dato, hvor den med taler og andre arrangementer bidrager til fejringen af det danske demokrati.

Tidligere var dagen en helligdag, senere og frem til 1975 blev den en halv fridag i henhold til den daværende arbejderbeskyttelseslov. Men i dag kan ansatte ikke automatisk holde fri grundlovsdag fra kl. 12 uden løntab.

Alligevel har mange ret til enten en hel eller en halv fridag, der da er sikret gennem overenskomst, ansættelseskontrakt eller andet. Kilde: www.ft.dk, www.historie.online.dk og diverse overenskomster. Vis mere

»Det var tværtimod et ubetrådt land. Der var tvivl. Det var bedste mands bedste bud. Og det var dig – og det var mig. Og summen af de beslutninger vi tog som samfund, enkeltvis og som familier«, siger hun.

Overlader ikke til ekseperter at træffe beslutninger

Mette Frederiksen understreger, at det er politikerne, der har truffet beslutningerne, »som jeg synes, vi kan være stolte over. Uanset hvad nogen siger«.

»Og det er også beslutninger, der viser, at vi lever i et demokrati. Vi overlader det ikke til eksperter at træffe de svære valg. Vi lytter til deres rådgivning. Det gør beslutningsgrundlaget bedre. Det er klart«.

»Men det ændrer ikke på, at det er os som politikere. Det er vores opgave at stille os forrest og dermed påtage os ansvaret. Det har alle Folketingets partier gjort. Det er unikt«, siger Mette Frederiksen.

Løkke med forslag om færre beføjelser til regeringen

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i en klumme i B.T. grundlovsdag foreslået, at regeringen nu får færre beføjelser, fordi situationen med coronavirus er kommet bedre under kontrol.

Han mener, at der nu er genskabt så meget kontrol, at »der intet belæg er for, at en etpartiregering (Socialdemokratiet, red.) med afsæt i en fjerdedel af befolkningen skal have ekstraordinære og krigslignende beføjelser på alles vegne«.

Lars Løkke Rasmussen henviser til, at Folketinget i marts i forbindelse med nedlukningen af samfundet gav regeringen store beføjelser til at indskrænke danskernes frihed.

Herunder gjaldt et forsamlingsforbud, som i øjeblikket forbyder flere end ti personer at være samlet.

Mandag går fase 3 i genåbningen i gang, og her ventes regeringen ifølge en tidligere politiske aftale at hæve forsamlingsforbuddet til et sted mellem 30 og 50 personer. Det præcise tal er endnu ikke meldt ud.

Mette Frederiksen siger i sin grundlovstale, at hun godt kan forstå, at det for nogle danskere kan være svært at acceptere, at der stadig skal være restriktioner, når antallet af smittede med coronavirus er så lavt.

Hun henviser til, at virussen kan blusse op igen, og at hverdagen endnu ikke er vendt tilbage for mange grupper. Herunder ældre og kronisk syge.

»Jeg tror, at for nogle af dem kan det en gang imellem være svært at blive konfronteret med andres utålmodighed. Når det for en selv er med livet som indsats, hvis man bliver smittet«.

Det er nu, hvor vi ikke helt på samme måde er i samme båd. At fællesskabet for alvor skal stå sin prøve Mette Frederiksen, statsminister

»Det er nu, hvor vi ikke helt på samme måde er i samme båd. At fællesskabet for alvor skal stå sin prøve«.

»Vi bad de svageste om at være de stærkeste. Nu er tiden inde til, at de stærkeste viser deres styrke«, siger statsministeren.