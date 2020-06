LA forlader forhandlingerne, der ifølge Wammen ikke er nemme at afslutte

Automatisk oplæsning

Regeringen vil give 1.000 skattefrie kroner til blandt andre pensionister og førtidspensionister som led i den såkaldte sommerpakke.

Pakken skal stimulere dansk økonomi, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) søndag på vej ind til forhandlinger.

»Vi har fra regeringens side lagt et forslag frem om, at blandt andre pensionister og førtidspensionister kan få 1.000 kroner skattefrit som et engangsbeløb, siger han.

Folketingets partier er søndag eftermiddag gået i gang med at forhandle om sommerpakken.

»Der er også andre bud på bordet, og det bliver ikke nemme forhandlinger. Der er flere ønsker, end der er penge til, siger Nicolai Wammen.

Mange forslag på bordet

Nicolai Wammen hentyder til partiernes ønskeliste til sommerpakken, og der er mange mulige tiltag på bordet.

SF ønsker ekstra børnechecks, mens Dansk Folkeparti byder ind med et forslag om et skattefrit år for pensionister.

Hos Enhedslisten har man foreslået at give en sommercheck på 10.000 kroner til personer med en indkomst under 350.000 kroner årligt.

Venstre og De Konservative er klar til at lave tiltag for at fremme dansk eksport.

Partierne er enige om, at der skal findes en model for udbetaling af indefrosne feriepenge.

De indefrosne feriepenge er et resultat af den nye ferielov, der blev gennemført i 2019.

Planen var, at pengene skulle stå i en offentlig feriefond, til den enkelte går på pension.

Samlet drejer det sig om omkring 100 milliarder kroner før skat groft baseret på fem ugers ferie.

Men partierne har forskellige holdninger til, hvor mange af pengene der skal udbetales - eller om de skal udbetales drypvist.

Liberal Alliance er smuttet

Liberal Alliance har kort efter forhandlingsstart forladt forhandlingerne.

Ifølge Ole Birk Olesen, partiets finansordfører, har regeringen lagt tre forslag på bordet, som Liberal Alliance ikke kan acceptere.

Liberal Alliance er utilfreds med, at regeringen ifølge Ole Birk Olesen vil oprette en statslig fond, der skal investere i virksomheder og opnå ejerskab af private virksomheder, og at regeringen vil give 1.000 kroner til udvalgte grupper på overførselsindkomst.

Derudover er partiet ikke tilfreds med, at regeringen ønsker at forlænge lønkompensationsordningen til 31. august.

Ole Birk Olesen ser forhandlingerne som et udtryk for »populisme« fra regeringens side:

»De fleste anerkendte økonomer mener ikke, at der er brug for at dele penge ud for at sætte gang i forbruget. Men der er en glæde i Finansministeriet og i regeringen ved at dele penge ud og blive populær på det«.

»Forbruget er derude allerede. Folk køber is, de går på restaurant og køber nye køkkener. Det, vi har brug for, er, at folk går på arbejde igen«, siger Ole Birk Olesen.

