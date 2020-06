Få overblikket: Her er de vigtigste elementer i genopretningsplanen Tre ugers feriepenge og en check på 1.000 kroner til personer på overførselsindkomst er med i ny aftale.

Øjnene var trætte, men smilende store, da forhandlerne fra en række af Folketingets partier natten til mandag kunne præsentere en aftale, der skal genoprette Danmarks økonomi.

Hjælpepakker udfases

For det første betyder aftalen, at de hjælpepakker, der blev sat i gang under coronakrisen, bliver udfaset. Pakkerne har haft til formål at forhindre konkurser og massearbejdsløshed, og de vurderes at have afværget op imod 81.000 fyringer. Især muligheden for at sende medarbejdere hjem med lønkompensation fra staten har været flittigt brugt.

Tre ugers feriepenge udbetales

For det andet skal der sparkes gang i det private forbrug. Det skal blandt andet ske ved at tre ugers indefrosne feriepengeudbetales til oktober. Yderligere to ugers indefrosne feriepenge kan komme oveni, men det skal der først forhandles om til efteråret. Der er tale om penge, som lønmodtagerne selv har indbetalt, men som er blevet indefrosset som led i en omlægning af ferieåret, og som ellers skulle være blevet udbetalt, når folk går på pension.

Politiken har lavet en beregner, hvor du kan se, hvor mange penge du står til at få udbetalt til oktober.

Skattefri tusindekroneseddel til ældre m.fl.

Personer på overførselsindkomst får en skattefri check på 1.000 kroner. Det gælder blandt andet pensionister og førtidspensionister men også personer med flygtningebaggrund. At flygtninge får det samme som ældre er en af grundene til at DF og Nye Borgerlige ikke vil være med i aftalen, mens Liberal Alliance har været imod at dele penge ud, da de mener, at forbruget allerede er godt i gang.

Hjælp til ledige

Dagpengeperioden forlænges med yderligere to måneder, så ledige får længere tid til at finde et job i en tid, hvor nyansættelserne ikke hænger på træerne.

Statslig krisefond

For det tredje er der enighed om at oprette en statslig fond med ti milliarder kroner, der kan skyde penge ind i ellers sunde samfundsbærende virksomheder, der er kommet i uføre på grund af coronakrisen. Yderligere 500 millioner bliver afsat til en samlet eksportpakke.

Hjælp til turistindustrien

For det fjerdebliver der søsat en række initiativer, der skal hjælpe turistindustrien, som er særlig hårdt ramt af krisen, de lukkede grænser og deraf manglende turister. Som led i aftalen bliver der blandt andet afsat 50 millioner kroner til turismeorganisationen VisitDenmark. Desuden skal der forhandles videre om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Det bliver der afsat 700 millioner kroner til.

Luftfartspakke på vej

Endelig vil regeringen præsentere et oplæg til en luftfartspakke, som skal drøftes med partierne bag aftalen. Netop luftfarten er ligesom turistindustrien meget hårdt ramt af krisen, og det har Politiken i dag sat fokus på.

Du kan læse mere om aftalen på Finansministeriets hjemmeside. Du finder aftalen her.