Venstres folketingsgruppe afgør to nøgleposter

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Karsten Lauritzen er valgt som Venstres nye gruppeformand.

Det skriver flere Venstre-medlemmer Marie Bjerre på Twitter.

Den magtfulde post i folketingsgruppen er ledig, efter at Jakob Ellemann-Jensen trak sig for at koncentrere sig om jobbet som partiformand.

»Så fik Karsten overdraget klokken og er dermed nu Venstres gruppeformand! Tillykke«, skriver medlem af Folketinget for Venstre Anni Mathiesen på Twitter.

Lauritzen var indtil i dag gruppenæstformand. Derfor var det ventet, at folketingsgruppen ville vælge ham til posten.

»Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet. Det at være gruppeformand er ikke et let arbejde. Jeg vil arbejde på at bevare den ro, som den tidligere gruppeformand har sikret, siger Karsten Lauritzen.

Preben Bang Henriksen bliver desuden ny gruppenæstformand for Venstre, oplyser partiet.

Jakob Ellemann-Jensen varsler en omrokering af ordførerskaber, efter valget af Karsten Lauritzen som ny gruppeformand. Han siger om Karstens Lauritzens kvaliteter:

»Karsten Lauritzen er god til at lytte til folk. Han er god til at høre, hvad folk siger, og hvad de ikke siger. Han er god til at konkludere på debatterne, så alle føler, at de bliver hørt. Det er vigtige kvaliteter som gruppeformand«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Opdateres

ritzau/politiken