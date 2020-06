Hans Engell kalder Rossens skifte et kæmpe tab for Mette Frederiksen

Martin Rossen har været en motor i regeringen. Jobskifte er et kæmpe tab for regeringen, siger Hans Engell.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Det er et kæmpestort tab for Mette Frederiksen (S) og for regeringen.

Sådan lyder det fra politisk kommentator Hans Engell, til at statsministerens stabschef og særlige rådgiver Martin Rossen har valgt at skifte job.

Ifølge Hans Engell har Martin Rossen været en drivende kraft hele vejen frem til regeringsskiftet sidste år.

Han har efterfølgende også været stærkt involveret i den måde, regeringen har været organiseret på, ligesom han har været meget indover de strategiske og taktiske planer i regeringen.

»Han har i den grad været en motor i den her regering, siger Hans Engell.

Efter Martin Rossens jobskifte er der stadig to særlige rådgivere og en sekretær tilbage i det politiske sekretariat i Statsministeriet.

Der er endnu ikke taget stilling til eventuelle omorganiseringer som følge af Martin Rossens fratrædelse, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Den lange projektør har været tændt

Hvis Mette Frederiksen vælger at genbesætte stillingen, bliver det ifølge Hans Engell svært for hende at finde en, der kan udfyldene Martin Rossens sko.

Han har nemlig været utroligt dygtig til at tænke langsigtet og i at tænke i strukturer, forklarer kommentatoren.

»Han har ikke tænkt så meget i dagens og vejens politik. Altså hvad der skal ske i morgen, hvad der står i avisen i dag, hvad der er i TV2 News, og hvad Ritzau skriver. Men han har været i stand til at have den lange projektør på hele tiden og tænke langsigtet, i forhold til hvad der betyder noget og ikke betyder noget«.

»Det har været hans store styrke, og den kommer hun til at savne. Han er ikke en, man bare sådan lige erstatter. Så det bliver en stor opgave at finde en afløser for Martin Rossen«, siger Hans Engell.

I sin tid som særlig rådgiver for Mette Frederiksen har Martin Rossen været medlem af regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg. Det er i de to udvalg, at regeringens politik bliver koordineret.

Kritikere har ikke ment, at Martin Rossen har skullet have en plads i de to udvalg, da det ellers kun er de øverste folkevalgte topministre, der har plads i udvalgene.

Martin Rossen er skiftet til en stilling hos den sønderjyske virksomhed Danfoss. Her får han ansvar for kommunikation og public affairs.

ritzau