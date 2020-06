Aftale på plads: Her er partiernes sommerpakke til danskerne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Halv pris på museer og andre kulturoplevelser, gratis færger og billigere kollektiv trafik.



Det er blandt de initiativer i den såkaldte sommerpakke, som skal sætte gang i det danske sommerland.

»Der kommer færre turister til Danmark i år, og flere vil holde ferie herhjemme. Derfor skal vi støtte op om det danske sommerland«, sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S), da han præsenterede sommerpakken.

»Der er en række initiativer, der gør det lettere at holde ferie herhjemme«, sagde han videre og uddybede:

»Vi holder gang i hjulene i vores mest udsatte brancher, museerne, restauranter og vores landdistrikter og på småøerne i Danmark«.

Der bliver for eksempel lanceret et rejsepas, der giver fri rejse i kollektiv transport i 8 dage for 299 kroner, og gratis færgerejser i juli for gående og cyklister på 47 færgeruter i Danmark.

Kulturen får en god bid

Kulturministeriets område får næsten halvdelen af 700 millioner kroner i sommerpakken.

I skolernes sommerferie er der halv pris på museer, men for eksempel også spillesteder, teatre og cirkusser.

»Det handler ikke kun om en vis gruppe af kulturinstitutioner, men om en bred vifte af kulturtilbud«, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

Ordningen kommer til at fungere sådan, at institutionerne inden for de udpegede kategorier skal tilmelde sig rabatordningen. Staten betaler så rabatten.

»Jeg håber, at danskerne vil tænke ligesom mig, at når der er halv pris-tilbud, så kan jeg få to for éns pris. Man kan gå på to museer i stedet for et eller få to kulturoplevelser i stedet for en. Det ville være rigtigt godt for kulturinstitutionerne«, siger Joy Mogensen.

Der er ikke lavet konkrete beregninger på, hvordan halv pris-tilbuddet vil påvirke besøgstallene i kulturinstitutionerne, men interessen for at gå på museum afhænger eksempelvis af vejret: Regnvejr er museumsvejr.

»Noget af kulturlivet er vejrafhængigt, men der er også noget, som er udendørs. Derudover indeholder sommerpakken også tiltag, der kan understøtte aktiviteter«, siger Joy Mogensen og peger på en pulje på 50 millioner kroner, som foreningslivet kan søge til aktiviteter.

I organisationen Dansk Teater er glæden over sommerpakken overskuelig.

»Vi må stadig kun spille for et halvt publikum, og selvom billetpriserne halveres, hænger økonomien jo overhovedet ikke sammen, og jeg tror, at der bliver meget få ekstra kulturtilbud denne sommer. Kunsten har i stedet brug for en langvarig løsning, så vi ikke i efteråret står i samme situation som nu«, skriver direktør Peter Mark Lundberg i en mail.

Sommerpakken er en del af den genopretningsplan, som en række af Folketingets partier landede natten til mandag. Planen skal genoprette Danmarks økonomi, og den indeholder blandt andet en udbetaling af 3 ugers indefrosne feriepenge til lønmodtagerne og 1.000 kroner til borgere på overførselsindkomster.

Venstre er optaget at skabe arbejdspladser i sommerlandet ved for eksempel at øge bundfradraget for udlejning af sommerhuse fra 41.800 til 60.000 kroner i 2020.

»Vi har et skarpt fokus på at understøtte aktiviteter, understøtte danske arbejdspladser«, sagde erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (V)

Både regeringens og Venstres forslag blev forud for aftalen mødt af skarp kritik fra Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh.

»Der er en del partier, der benytter lejligheden til at holde en konkurrence om, hvem der kan holde mest brandudsalg og komme på de mest gakkede ideer, frem for reelt at tage stilling til de udfordringer, vi står overfor økonomisk i den kommende tid. Man får næsten lyst til at gå ud at foreslå, at alle danskere skal have mindst én is med tre kugler og guf denne sommer«, lød det fra Alex Vanopslagh i en pressemeddelelse.