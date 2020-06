Enhedslisten og SF forlader forhandlinger om luftfart Forhandlinger om en luftfartspakke er onsdag aften blevet genoptaget uden SF og EL og Alternativet ved bordet.

SF, Enhedslisten og Alternativet ville have flere klimakrav ind i en kommende aftale om hjælp til den coronaramte luftfartsbranche, end transportminister Benny Engelbrecht (S) vil imødekomme.

De har derfor har besluttet at forlade forhandlingerne om hjælp til luftfartsbranchen, som Folketingets partier forsøger at komme i mål med i denne uge.

»Ministeren vil ikke forpligte partierne til at spille ind med de konkrete krav, som vi har stillet til luftfartsbranchen i forbindelse med en klimahandlingsplan«, siger Henning Hyllested, transportordfører i Enhedslisten.

SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, siger:

»Regeringen, De Radikale og de borgerlige vil ikke forpligte sig til noget konkret, i forhold til hvor meget luftfarten skal reducere deres CO2-udslip, hvis de skal have hjælp nu og her«.

På Twitter skriver Alternativets folketingsmedlem, Torsten Gejl:

»Vi havde muligheden for at komme helt op på 95-100 procent CO2-reduktion i 2030. Vi havde chancen for at realisere flotte ord om Grøn Genstart, og så forlanger vi så lidt af et af de sorteste erhverv«.

Forhandlingerne med de resterende partier er blevet genoptaget klokken 18.00.

100 procent-reduktion mulig i 2030

Ifølge Ritzaus oplysninger ligger der i øjeblikket et aftaleudkast på bordet fra regeringen på 135 millioner kroner til at støtte indenrigsflyvning.

Det var oprindeligt på 80 millioner kroner, men regeringen er gået med til at udvide tidsperioden for, hvor lang tid støtten skal gælde, fra tre måneder til fem måneder.

Desuden har regeringen foreslået en pulje på 25 millioner kroner til klimatiltag.

Men for SF og Enhedslisten har det været vigtigere at få grønne krav i gennem end yderligere millioner.

»Vi har sagt, at vi vil have, at de reducerer med op til 100 procent i 2030. Vi lagde også op til, at man brugte de småpenge, som ministeren trods alt havde fundet til noget grønt, på grøn omstilling af brændstofferne og den ladeinfrastruktur, som er nødvendig for at nå 100 procent«, siger Anne Valentina Berthelsen.

Luftfarten vurderer selv, at en reduktion af CO2-udledningen på 100 procent på indenrigsflyvning er mulig i 2030. Men det vil »forudsætte særskilte løsninger i forhold til tankning og iblanding«.

