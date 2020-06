Analyse: Når Frederiksen kommer tilbage fra sommerferie, kan hun næppe undgå et politisk sceneskift

I januar besøgte Mette Frederiksen Jerusalem for at markere 75-året for befrielsen af koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz i det tyskbesatte Polen. Her mødte hun Israels præsident, Reuven Rivlin, og en række danske jøder, som har bosat sig i staten. Statsministeren fik selskab af kæresten Bo Tengberg (th) og sin politiske rådgiver og stabschef, Martin Rossen (tv), som for nylig har opsagt sin centrale position i Statsministeriet, hvor han både har haft plads i koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Traditionelt set har de to magtfulde udvalg ellers været forbeholdt topministre.