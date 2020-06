Tesfaye: De får et sekscifret beløb for at tage hjem. Det synes jeg ikke, man skal have ondt af

For 66 millioner år siden løb en kæmpe tyrannosaurus rex rundt på jorden med sit frygtindgydende tandsæt og korte arme. Helt uvidende om, at den i dag skulle udstilles som fossil på Statens Naturhistoriske Museum i København. Ikke desto mindre blev det Tristan Ottos skæbne. I dagens afsnit er ’Du lytter til Politiken’ taget på museum, hvor direktør Peter C. Kjærgaard fortæller historien om Dinosaurernes konge, og om hvordan et lille museum i Danmark fik mulighed for at udstille et af de sjældne t-rex fossiler, som der kun findes 50 af i verden.