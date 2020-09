Debatten om omskæring splitter både Folketinget og enkelte partier: Et svigt af danske jøder eller en krænkelse af barnets ret?

Både Socialdemokratiet og Venstre brød i går tavsheden med en melding om, at begge partier er modstandere af at indføre et forbud mod omskæring af drengebørn.

Debatten om omskæring er blusset op igen, efter at Simon Emil Ammitzbøll-Bille, stifter af partiet Fremad, har fremsat et beslutningsforslag om at forbyde alle omskæringer af drengebørn, som ikke er lægefagligt begrundede.

Her er et overblik over, hvor Folketingets partier står i sagen: