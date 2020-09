Støttepartier: »Pinligt« dansk svar på branden i Moria-lejren

Det er decideret pinligt, at Danmark står uden for gruppen af lande, der har sagt ja til at tage imod uledsagede flygtningebørn fra den græske flygtningelejr Moria, der natten til onsdag gik op i flammer.

Det mener regeringens støttepartier SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Af de godt 12.000 mennesker, der fortsat bor i og omkring Moria-lejrens nedbrændte rester, vurderes ca. 4.000 at være uledsagede flygtningebørn. 10 europæiske lande meddelte fredag, at de er klar til at tage imod omkring 400 af disse børn.