SF'er måtte værne sig mod klap bagi: Sexisme-debatten rykker ind på Københavns Rådhus

Københavns Kommune gør ikke tilstrækkeligt for at sikre ansatte mod krænkende adfærd, lyder det fra sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), der selv har oplevet problemet på egen krop.

Derfor foreslår SF, at Københavns Kommune skal have en selvstændig enhed til at tage sig af sager om krænkende adfærd. Det skal fungere som en »whistleblowerordning«, hvor medarbejdere i hele Københavns Kommune kan henvende sig anonymt.

»For mange kvinder er det en barriere at bevæge sig op til chefen for at sige, hvad der foregår. Nogle gange er chefen endda med til at skabe den uheldige kultur. Derfor skal kommunen have en ny enhed, hvor man kan anmelde sexistisk kultur og sexistisk chikane«, siger Sisse Marie Welling.