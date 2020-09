Sagen kort

Sexisme i politik

Hvem? Henrik Dam Kristensen (S) er formand for Folketingets Præsidium. Her sidder repræsentanter for de fem største partier. De tager sig af overordnede forhold på Christiansborg.

Hvad? Præsidiet har besluttet, at det er nødvendigt at igangsætte et arbejde, der skal sikre, at der ikke er en sexistisk kultur på Christiansborg.

Hvorfor? Flere kvindelige politikere er stået frem med personlige fortællinger om mænd, der har udsat dem for grænseoverskridende adfærd. Ligestillingsordfører Samira Nawa (R) har sagt, at Jeppe Kofod ikke bør være udenrigsminister på grund af en sag fra 2008. Som 34-årig havde Kofod sex med 15-årig deltager på det DSU-kursus, hvor han holdt foredrag.

