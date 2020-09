Politisk redaktør om Kofods udmelding om gammel sexsag: »Han er totalt lammet«

Torsdag aften talte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) igen om sexsagen fra 2008, der dengang kostede ham et politisk ordførerskab og samtlige udvalgsposter.

Episoden fandt sted på et DSU-seminar i Esbjerg i 2008. Her inviterede den dengang 34-årige Jeppe Kofod sidst på aftenen en 15-årig pige med op på sit værelse og dyrkede sex med hende. Sagen skabte dengang voldsom tumult, og han endte med at undskylde offentligt og tage 14 dages sygeorlov for at komme sig.

I kølvandet på den seneste tids sager om seksuelle krænkelser i mediebranchen har sagen fået renæssance. Især efter Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, udtalte til B.T., at hun ikke mente, Jeppe Kofod burde have haft en ministerpost med en sådan sag i bagagen. Efterfølgende har også Alternativets leder, Josephine Fock, været ude og sige, at hun mener, det var en klar fejl af Mette Frederiksen at udnævne Kofod til udenrigsminister.