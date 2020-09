Regeringen vil sigte efter 500.000 grønne biler i 2030

Højere registreringsafgift for alle benzin- og dieselbiler og en ny kilometerbaseret vejskat. Det er blandt punkterne i det regeringsoplæg, som regeringen ventes at præsentere senere torsdag. Det erfarer Politiken.

Forud for forhandlingerne om en grønnere transportsektor har regeringen lagt sig fast på en model, der piller ved netop registreringsafgiften og altså introducerer en ny kilometerbaseret vejskat.

Det står også allerede nu klart, at regeringen fastholder et mål om 500.000 grønne biler i 2030, hvilket er et godt stykke fra den ene million elbiler, som både Venstre, Enhedslisten, Radikale og SF har ønsket.

Kilder med kendskab til regeringsoplægget forklarer til Politiken, at regeringen som noget nyt vil hæve registreringsafgiften for alle benzin- og dieselbiler. Men for at afbøde en skæv social profil hæver man afgiften mere på dyre biler end på billige biler. Den konkrete stigning og hvor præcis knækket ligger, er stadig uvist.

Regeringen foreslår ifølge Politikens oplysninger desuden en ny kilometerbaseret afgift målrettet den tunge transport. Afgiftsniveauet vil afhænge af mængden af udledning af CO2.

Ifølge Ritzaus oplysninger vil det give en reduktion på en million ton i drivhusgasserne. Halvdelen af reduktionen kommer fra iblanding af biobrændsel i de fossile tanke.

Udspillet skal nu forhandles med partierne på Christiansborg. Her skal regeringen formentlig forvente lige dele skuffelse og modstand fra støttepartierne, der ønsker større ambitioner på det grønne område.

Meget langt fra ambitionerne

De Radikales skatteordfører, Kathrine Olldag, siger til Ritzau om regeringens ambition om 500.000 grønne biler:

»Det er meget langt væk fra vores klimaambitioner. Og det er sådan set også langt væk fra det, regeringen selv har lovet«.

»Regeringen vil gerne være med til 70 procents-målsætningen. Men hvis transporten - som samlet set står for en tredjedel af vores CO2 - kun skal bidrage med en million ton, så kommer både landbrug og virksomheder til at skulle aflevere temmelig meget mere«, siger Kathrine Olldag.

Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, kalder regeringen ’lomborgsk’ i sin tilgang til klimaløsningerne med henvisning til klimakritiske Bjørn Lomborg.

»Det jeg hører om udspillet, uden selv at have set det, lyder af rystende lidt. 500.000 grønne biler og en reduktion på en million ton er endda under, hvad regeringens eget rådgivende organ er kommet med af forslag. Så jeg tænker, at det bliver en kamp op ad bakke i de her forhandlinger«, siger Mai Villadsen.

Hun henviser til, at regeringens egen kommission på området anbefalede et mål om 750.000 elbiler.

Før valget talte Socialdemokratiet for 500.000 elbiler. Det var også den ambition, statsminister Mette Frederiksen (S) talte varmest for, da hun i sidste øge talte ved Grønt Erhvervsforum. Den er nemlig billigere for bilejere og samfundet:

»Vi skal selvfølgelig gøre det (omstille bilparken, red.) på en ordentlig måde, som er respektfuld over for danskernes privatøkonomi, sagde Mette Frederiksen, der samtidig opfordrede til, at der bliver kigget på hele transportsektoren under ét«.

»Så vi er sikre på, at vi gør det her, så det er bedst muligt for klimaet, men også samfundsøkonomisk klogest«, lød det fra statsministeren.

Fra Venstre har ambitionen lydt på en million elbiler, men partiet har åbnet for en lavere ambition på baggrund af kommissionens beregninger.

Ifølge kommissionen vil det nemlig blive en dyr omgang for samfundet og bilejerne at indkøbe en million elbiler inden 2030.

Ifølge kommissionen vil den ambition gennemsnitligt koste ejere af benzin- og dieselbiler 5900 kroner om året per bil og samfundet 5,7 milliarder kroner.

Det er blandt andet i form af markante stigninger i afgifterne på brændstof, vejskatter og registreringsafgift.

Kommissionen har i stedet peget på en model, der i 2030 vil give 750.000 elbiler på vejene. Den vil koste mindre, men også reducere mindre CO2.

Politiken/Ritzau

ritzau