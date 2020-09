Beretninger om sexisme er væltet ind: Ingen kan længere sige, at det ikke sker hos os

Fire yngre kvinder har samlet 79 vidnesbyrd om sexisme i politik. Til lokale møder, landsmøder, på Christiansborgs gange og til uformelle sociale sammenkomster. Kvinderne mener, at eksemplerne viser, at sexisme findes i politik på tværs af partier. Og de mener, at det er på tide, at partiernes ledelser gør op med en ’sexistisk kultur’.