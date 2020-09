Han kaldes svigermors drøm: Nu risikerer hans møgsag at koste konservativ højborg

Mens partileder Søren Pape Poulsen (K) soler sig i stigende vælgeropbakning og analyser om, at han kan blive et samlingspunkt for de blå partier, så har en kommunal møgsag ramt de konservative i den kommunale hjertekule.

Senest har Folketingets Ombudsmand valgt at gå ind i sagen, hvor Frederiksberg-borgmester Simon Aggesen på mindre end fire år tjente et tocifret millionbeløb kroner på en opsigtsvækkende bolighandel. Også Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten på Frederiksberg kræver en redegørelse af sagen i kommunen.

Over de seneste dage har Politiken talt med flere kilder i og omkring Det Konservative Folkeparti, der uden for citat frygter, at historien om den eksorbitante, skattefri fortjeneste kan skade partiet ved kommunalvalget i november næste år. I yderste konsekvens kan det koste de konservative magten på Frederiksberg, hvor partiet har indtaget borgmesterkontoret siden 1908, lyder analysen fra flere kilder.