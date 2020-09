Sagen forfra: Sådan tjente Aggesen millioner på bolighandel

Efter ti år som borgmester i Frederiksberg Kommune meddelte den konservative Jørgen Glenthøj i marts 2019, at han ville trække sig fra posten for at få mere tid til familien. I stedet pegede han på den 31-årige partifælle Simon Aggesen. Den konservative gruppe var enige, og kort efter blev Aggesen officielt udnævnt til borgmester i kommunen, der har været konservativt styret i over 100 år.

Aggesen har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2009 og var ifølge Glenthøj »ung og talentfuld« og derfor et godt valg som arvtager. Inden borgmesterudnævnelsen havde Aggesen ved kommunalvalget i 2017 fået 1.613 personlige stemmer, mens Glenthøj, der som borgmester også havde en anden synlighed, indkasserede 6.124 personlige stemmer.

Ekstra Bladet har den seneste tid beskrevet, hvordan Aggesen har gjort en overordentlig god bolighandel. Ifølge avisen købte Aggesen i 2016 en herskabslejlighed på 460 kvadratmeter på den mondæne Frederiksberg Allé for 9,5 millioner kroner. Det svarer til en kvadratmeterpris på omkring halvdelen af, hvad lejligheder i gennemsnit koster på Frederiksberg. Lejligheden blev aldrig udbudt på markedet, men blev solgt direkte til Aggesen af ejeren Dansk Bibelskole, der havde haft den siden 1943.