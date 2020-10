Partier indleder samlet angreb på Heunickes magt

En række partier underkender sundheds- og ældreminister Magnus Heunickes (S) udkast til en ny epidemilov. De mener, at han lægger op til at bevare de afgørende dele af den magt, som de siden hastelovens vedtagelse i marts har talt for at pille fra ham.

»Det ser ud, som om man bare vil køre videre med, at man gerne vil bevare magten hos én minister, nemlig sundhedsministeren under vejledning af statsministeren«, siger sundhedsordfører i Venstre Martin Geertsen.

Regeringen har »overhovedet ikke lyttet« til de øvrige partier, mener han. Også Peder Hvelplund, sundhedsordfører i Enhedslisten, kritiserer, at regeringen ikke flytter tilstrækkelig magt fra ministeren til Folketinget.