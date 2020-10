Lykketoft har kaldt det en »skandale«. Nu skal vismænd lave eftersyn af udskældte regnemodeller

Med et nyt initiativ vil Nicolai Wammen (S) tage hånd om den mangeårige kritik af regnemodellerne i hans eget Finansministerium, der er afgørende for, hvordan politikerne hvert år prioriterer milliarder af kroner.

I flere år har ministeriets regnemodeller været under heftig kritik fra politikere i rød blok, der mener, at de rummer en indbygget skævhed, som favoriserer mærkesager fra blå blok. For mens lavere skat og ydelser forventes at øge udbuddet af arbejdskraft og dermed give statskassen nye indtægter, gør det samme sig ikke gældende for investeringer i uddannelse og anden velfærd.

Kritikken har de seneste år været båret frem af venstrefløjen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd akkompagneret af flere topsocialdemokrater såsom Mogens Lykketoft, Henrik Sass Larsen og ministrene Pernille Rosenkranz-Theil og Ane Halsboe.