Frederiksen vil blive tvunget til at skifte kurs, og det kan koste hende milliarder

På små, men betydelige strækninger ligner dansk politik en genudsendelse fra Løkkes dramatiske efterår i 2016.

Fra dengang, Liberal Alliance tog finansloven som gidsel i partiets utålmodige kamp for lavere topskat, der endte i en nervekrig med DF, som tvang Løkke til at udvide regeringen for at undgå valg.

Nuvel. Intet tyder endnu på, at det ender med nødplaner af den karakter, så længe Frederiksen i modsætning til Løkke næppe er bange for et valg i utide, hun med al sandsynlighed vil vinde.