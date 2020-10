Kristian Madsen om Skippers mulige afløser som Enhedslistens leder: »Mine kilder mener hun har varetaget opgaven rigtig godt og har profileret partiet«

Enhedslistens debat om rotationsordningen kommer trofast igen, når partiet står til at miste sin frontfigur, som det er tilfældet med politisk ordfører Pernille Skipper, der ifølge partiets regler ikke må genopstille, fordi hun har siddet i Folketinget i længere tid end syv sammenhængende år.

»Men hver gang har det vist sig, at partiet har været i stand til at rekruttere en ny ung kvinde, der har udfyldt rollen. Det er blevet til en hel dronningerække fra Pernille Rosenkrantz-Theil over Johanne Schmidt-Nielsen og nu Pernille Skipper. Enhedslisten har formået at etablere en politisk talentfabrik, der virkelig kører for partiet«, siger Kristian Madsen, Politikens politiske kommentator.

Partiets landsmøde afviste søndag et forslag om at forlænge rotationsordningen, så Pernille Skipper kunne stå i spidsen nogle år endnu.