Trods klar aftale kan asylfamilier fortsat ikke lave deres egen mad

Aftalen var klar i november: Efter flere års hed debat om forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark blev regeringen og dens støttepartier enige om, at asylafviste børnefamilier skulle flyttes til et andet sted, hvor de kunne få en mere familievenlig hverdag – blandt andet med mulighed for selv at lave mad.

Men her næsten et år senere har familierne stadig ikke mulighed for madlavning, selv om de er rykket til Hjemrejsecenter Avnstrup, og det kan have lange udsigter, før de får det.

Faktisk kan der gå over et halvt år endnu, viser et svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Folketinget: