Stort presseopbud: Morten Østergaard vil udtale sig om sexismesag

De Radikale har i et forsøg på at undgå pressen flyttet sit gruppemøde fra gruppeværelset på Christiansborg til et lokale i Den Sorte Diamant.

På dagsordenen er partiets verserende krænkelsessag.

Lotte Rod, som er folketingsmedlem for De Radikale, fortalte i midten af september, at hun har oplevet at blive taget på af partifæller.

»Jeg er blevet taget på både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre«, skrev hun på Facebook.

Hun navngav ikke de personer, som har krænket hende, men hun har siden bekræftet, at hun har givet et specifikt navn til partiledelsen.

Selv om partiet har forsøgt at holde gruppemødet i ly for pressen, er mange medier mødt op.

Partiets pressechef har oplyst, at politisk leder Morten Østergaard vil udtale sig efter mødet, som skulle være sluttet klokken 13. Men det trækker ud.

Adspurgt om, hvorvidt det er Morten Østergaards lederskab, der er til debat på mødet, svarer pressechefen, at han ikke har nogen kommentarer.

Sagen rammer De Radikale hårdt, fordi partiet er gået forrest med kritik af statsminister Mette Frederiksen (S) for at udnævne Jeppe Kofod (S) til udenrigsminister. Han havde for 12 år siden sex med en 15-årig pige i forbindelse med en politisk ungdomsfest.

Ledelsen i De Radikale har ikke udtalt sig om sagen indtil mandag aften, hvor politisk leder Morten Østergaard (R) i et opslag på Facebook skrev, at der var igangsat en ekstern undersøgelse.

I forbindelse med Folketingets åbning sagde Morten Østergaard tirsdag, at han havde gennemført de samtaler og den påtale, som han mener, er den rigtige i den konkrete sag.

Han blev af journalister spurgt om, hvorvidt det var ham selv, som har krænket Lotte Rod.

Til det svarede han:

»Nej. Det, jeg siger til dig, er, at jeg vil ikke gå ind i de her konkrete personspørgsmål. Og jeg kommer ikke til hverken på egne eller andres vegne at sige noget som helst om personspørgsmål.

Senere henvendte De Radikale sig til flere medier for at præcisere, at Morten Østergaard ikke svarede 'nej' til, om det var ham, der har krænket Lotte Rod.

Derimod var det en afvisning af at kommentere krænkelsessagen.

Dermed har alle mandlige medlemmer af folketingsgruppen på nær Morten Østergaard til medier afvist, at de har krænket Lotte Rod.

