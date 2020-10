Aftale på plads: Corona-aflivning af mink kan begynde

Der er onsdag aften indgået en aftale om, hvordan minkavlere skal kompenseres, hvis deres besætning aflives for at inddæmme coronasmitte, oplyser Fødevareministeriet. Manglen på en sådan aftale har betydet, at en masse-aflivning af en million mink onsdag blev droppet.

Ifølge Fødevareministeriet skal der aflives 150 besætninger af mink aflives som led i indsatsen for at inddæmme coronasmitten. Det bliver Fødevarestyrelsen, der står for aflivningerne sammen med Beredskabsstyrelsen. De oplyste tidligere onsdag, at de står klar torsdag morgen.

Over 200 mand vil blive involveret i aflivningerne, oplyser ministeriet.

