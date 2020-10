27 højspændte dage: Så hurtigt gik det fra Radikale kickstartede sexisme-debatten til deres leder blev væltet

27 dage tog det, fra medlemmer af Radikale Venstre selv satte gang i sexisme-debatten i dansk politik til, at partiets egen leder blev væltet for selvsamme. Politiken giver dig her et overblik over forløbet.

10. september:

Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, udtaler til B.T., at hun ikke mente, statsminister Mette Frederiksen (S) skulle have udnævnt Jeppe Kofod (S) til udenrigsminister på grund af en sag fra 2008, hvor han som 34-årig havde sex med en 15-årig.