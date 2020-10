Kristian Madsen: Østergaards uventede exit efterlader dansk politik i helt ukendt territorium

Morten Østergaards exit er en totalt uventet eksplosion, der efterlader et radikalt parti i granatchok og dansk politik i et helt ukendt territorium, som det kommer til at tage tid at kortlægge.

Ingen havde onsdag morgen forudset, at Morten Østergaard ville falde fra den radikale trone inden dagen var omme – næppe heller den nu tidligere leder selv. Det er helt uforudsigeligt, hvad næste skridt bliver. Trækker den høje barre, som Radikale Venstre nu har sat, flere politikere fra andre partier med i faldet, eller standser det med Østergaard?

Det står fast, at #MeToo-sager fremover er lavet af politisk trotyl.