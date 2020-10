Læserne spurgte Kristian Madsen: Lige nu har de fleste i den radikale gruppe granatchok

Bliver Morten Østergaard hos De Radikale?

Det er et af de spørgsmål, Politikens Kristian Madsen blev stillet, da han deltog i en livechat om situationen hos Radikale Venstre, hvis politiske leder måtte forlade sit hverv i unåde i går efter for ti år siden at have lagt en hånd på en kollegas lår.

Spørgsmålet er, hvad der nu sker med den fratrådte partileder.