Giftpilene flyver på kryds og tværs hos de radikale efter Østergaards exit

I flere år efter Venstre-dramaet i Odense, hvor Kristian Jensen var tæt på at vælte Lars Løkke Rasmussen som formand, blev der på Christiansborg talt om, hvem der dengang i 2014 havde støttet den ene og den anden kandidat.

Om det også bliver tilfældet for Radikale Venstre, er endnu for tidligt at sige. Men at dømme på de udtalelser, der torsdag blev sendt på kryds og tværs i partiet, er efterdønningerne af onsdagens over seks timer lange gruppemøde, der endte med et kampvalg mellem Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard, formentlig kun lige begyndt.

Afstemningen endte som bekendt 12-4 i Sofie Carsten Nielsens favør, men trods det store flertal blev der torsdag sendt flere stikpiller mellem partifællerne. Kritikere af Sofie Carsten Nielsen mener, at hun har været for involveret i håndteringen af sagen om Morten Østergaards krænkelse af Lotte Rod, som førte til, at Østergaard trak sig.