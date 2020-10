Mette Frederiksen varsler nyt udrejsecenter inden sommer

Det meget omdiskuterede udrejsecenter på øen Lindholm blev droppet, da S-regeringen overtog magten.

Til gengæld skulle der oprettes et nyt udrejsecenter, lød det fra S-regeringen. Men efter snart halvandet år med Mette Frederiksen (S) som statsminister er der fortsat ikke sket noget.

Det nye udrejsecenter skulle ellers rette op på den utryghed, som naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast Brande-området oplever efter stigende kriminalitet i lokalområdet.

I Folketingets åbningsdebat lover Mette Frederiksen, at en løsning nu er på vej.

»Det her er ikke borgere, man ønsker som nabo, siger Mette Frederiksen, om de afviste kriminelle udlændinge, der opholder sig på udrejsecentret«.

»Der bliver begået alvorligt kriminalitet, og vi har sagt til lokalsamfundet, at vi skal have skilt grupperne ad, siger Mette Frederiksen med henvisning til, at målet med Lindholm var at adskille afviste asylansøgere fra afviste kriminelle udlændinge«.

Ifølge statsministeren er det ’en opgave, vi har lige foran os’. Men corona kom i vejen i foråret:

»Når man som et land skal håndtere en global pandemi, som vi skulle i foråret, så er der andre politiske opgaver, der bliver forsinket. En af de opgaver, vi ikke har nået er en ny udrejsepolitik og dermed en løsning på, at et lokalsamfund står med en alt for stor opgave«.

»Derfor skal vi have etableret et nyt udrejsecenter. Regeringen er i gang med arbejdet, og det er selvfølgelig i denne folketingssamling, at det bliver præsenteret«, siger Mette Frederiksen.

Venstres næstformand Inger Støjberg giver dog ikke meget for corona-forklaringen:

»Jeg har ikke set udlændingeministeren være voldsomt involveret i håndteringen af pandemien. Jeg synes jo nok, at udlændingeministeren kunne have arbejdet med et udrejsecenter, mens statsministeren arbejdede med pandemien«, siger Inger Støjberg.

På spørgsmålet om, hvorvidt beslutningen vil blive truffet inden juleferien, siger Mette Frederiksen:

»Det bliver i hvert fald i denne folketingssamling. Jeg står ikke og sætter præcis dato på. Opgaven er vigtig, og jeg ved godt, at der er et lokalsamfund, der lider under den byrde, der er ved, at der er så mange mennesker samlet et sted. Mennesker, der skal forlade Danmark«, siger Mette Frederiksen.

Hun siger, at regeringen kan lave en billigere løsning end Lindholm, så finansieringen ikke vil blive et problem.

En folketingssamling løber fra den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget åbnes, og frem til sommerferien næste år. Det vil i praksis sige, at regeringen vil præsentere en løsning inden slutningen af juni næste år.

ritzau