Politisk redaktør: Radikale Venstre er kollapset efter et kollektivt granatchok

Hvis situationen i Radikale Venstre kunne aflæses på et barometer, ville det ikke bare vise ’hård storm’. Nålen ville stå faretruende tæt på ’orkan’. Det vurderer Politikens politiske redaktør her knap en uge efter, at partiets politiske leder, Morten Østergaard, måtte forlade posten for håndteringen af sin egen sag om krænkelse.

»På en skala fra 1 til 10 ligger vi og roder oppe i nærheden af 10«, siger politisk redaktør Anders Bæksgaard og tilføjer:

»Der skal altid være en lille margin, hvis der nu kommer flere sager frem, og det vil Sofie Carsten Nielsen jo heller ikke love, at der ikke gør«.