Radikale Venstre i København kastes ud i kampvalg om spidskandidatur

Mens Radikale Venstre på Christiansborg er kastet ud i et dramatisk magtopgør om sexisme og den politiske linje, står partiet nu også over for et kampvalg i København.

Partiets gruppeformand på rådhuset, Mette Annelie Rasmussen, bekendtgør nu, at hun vil være partiets spidskandidat ved kommunalvalget i november næste år. Dermed udfordrer hun Mia Nyegaard, der har været socialborgmester siden det seneste valg i 2017, hvor hun var partiets spidskandidat.

Mette Annelie Rasmussen mener, at der mangler fokus på klima og miljø hos Radikale Venstre i Københavns Kommune, hvor partiet ofte »danser lidt for tæt med socialdemokraterne«.