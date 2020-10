Her er hovedpersonerne i den radikale krig

Sofie Carsten Nielsen. Fik 12 stemmer, da hun i et kampvalg mod Martin Lidegaard vandt titlen politisk leder. Hun vil fortsætte Østergaards politiske linje og har i mange år været partiets nummer 2. Har over tid sagt, at hun kendte til to sager om krænkelser begået af Østergaard, som hun ikke har fortalt om af hensyn til kvindernes ønske om fortrolighed.

Morten Østergaard. Trak sig som politisk leder, da han samtidig indrømmede, at det var ham, der havde taget partifælle Lotte Rod på låret for omkring 10 år siden. Efterfølgende er det kommet frem, at han er hovedperson i yderligere tre personalesager, hvor kvinder har følt sig krænket af ham. Er i øjeblikket sygemeldt, og hans fremtid i partiet er uklar.

Andreas Steenberg. Er valgt som ny gruppenæstformand i en midlertidig konstituering. Han er derfor nu en del af ledelsen. Han har sagt, at han ikke synes, det var nødvendigt, at Østergaard trak sig, men respekterer beslutningen. Steenberg stemte på Sofie Carsten Nielsen som ny politisk leder.