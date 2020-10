Ida Auken ligner en færdig radikal

Dette parti er ikke længere stort nok til os to. Som pistolmænd i en gammel western er to af Radikale Venstres største profiler gået ind i en facebookduel, der ender skidt for mindst den ene.

Partiets største stemmesluger, Ida Auken, trak blank på Facebook med anklager om løgn mod partiets leder, Sofie Carsten Nielsen. Ifølge Auken fortier Sofie Carsten Nielsen, at hun for mere end tre år siden blev gjort opmærksom på, at der var anklager mod daværende leder Morten Østergaard for sexkrænkelser, og hun var med til at sylte dem.

Nej, det er Ida Auken, der lodret lyver og udøver partiskadelig virksomhed, svarede Sofie Carsten Nielsen: »Jeg ved ikke, hvad Ida Auken tænker om sin fremtid«, sagde den nye partileder og lod dermed forstå, at hun ikke selv så den som udpræget lys.