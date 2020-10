Hun fik sagen mod Frank Jensen til at rulle. Nu kommer hun med opfordring til krænkede og vidner: Henvend jer til advokatbureau

I kølvandet på flere anklager om krænkende adfærd begået af overborgmester Frank Jensen (S) har den socialdemokratiske politiker Maria Gudme en klar opfordring til partifæller, der har oplevet eller bevidnet den slags:

Gå videre med dem til det advokatbureau, som Socialdemokratiet har hyret til at tage sig af den slags sager. For det kan være med til at sætte en stopper for den uønskede adfærd og dermed forhindre, at andre bliver udsat for det samme.

»Det er vigtigt at få belyst det her, fordi der kan være tale om gentagende krænkelser«, siger Maria Gudme, der er medlem af regionsrådet i hovedstaden.