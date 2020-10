Her er Frank Jensens sager

Inden mødet i Socialdemokratiet i aften, som afgør Frank Jensens skæbne, er der ifølge Jyllands-Posten dukket nye anklager om krænkelser fra yderligere syv kvinder. Indholdt af de nye sager er endnu ukendt, men det drejer sig ifølge avisens hjemmeside om krænkelser, som er fundet sted fra 1990’erne til sidste år.

Enkelte af kvinderne har kontakte det advokatfirma, partiet har stillet til rådighed. Formanden for DSU i København, Cecilie Sværke Priess siger til Jyllands-Posten, at hun har sendt sagerne videre til Jan Salling, formand for Socialdemokratiet i København, forud for aftenens møde.

DSU-kredsformanden understreger, at de nye sager kun har bestyrket den mistillid, hun allerede har givet udtryk for i forhold til Frank Jensen.