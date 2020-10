Politisk redaktør: Et spørgsmål om tid, før Frank Jensen må se skriften på væggen

Presset mod Københavns overborgmester er kolossalt efter, at yderligere syv kvinder i dag er kommet med nye anklager om seksuelle krænkelser mod Frank Jensen. Sagerne drejer sig om forhold, der angiveligt er fundet sted fra 1990’erne og frem til sidste år, da Frank Jensen angiveligt kyssede en kvinde på kinden ved et 1. maj-arrangement.

Alvoren er stor inden det møde i partiet i aften, som Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, betragter som et skæbnemøde for Frank Jensen.

»Alvoren er så stor, at det må være et spørgsmål om tid, hvornår Frank Jensen selv ser skriften på væggen og trækker sig. Og hvis ikke han selv gør det, så risikerer han, at støttepartierne på Rådhuset træffer beslutningen for ham. Aftenens møde ligner i hvert fald det første af måske flere skæbnemøder«, siger Anders Bæksgaard.