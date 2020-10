Radikale fik lagt låg på, men krisen ulmer stadig

Der er fuld tillid til Sofie Carsten Nielsen som politisk leder, men endnu langt til harmoni i den radikale folketingsgruppe.

Det er konklusionen efter et cirka tre timer langt krisemøde søndag eftermiddag, som blev indkaldt ekstraordinært i kølvandet på knap to »rædselsfulde« uger for partiet, som Sofie Carsten Nielsen selv formulerer det.

»Det er helt åbenlyst, at der stadig skal genopbygges tillid. Det er det, vi har forpligtet hinanden til nu. At det vil vi arbejde for. At vi har brug for at være sammen. At vi er åbne og ærlige med hinanden, og at vi står sammen som gruppe«, siger Sofie Carsten Nielsen.