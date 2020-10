DSU-kredsformand er rystet over at være blevet afsløret på live-tv: »At Frank vælger at fortælle min historie, gør mig chokeret«

En af de kvinder, der mener sig krænket af overborgmester Frank Jensen (S), er formanden for DSU i København, Cecilie Sværke Priess.

Det kom Frank Jensen selv til at afsløre – muligvis ved en fortalelse – over for TV 2 News på vej ind til skæbnemødet i partiet søndag aften. Her blev overborgmesteren foreholdt, at syv kvinder har meldt sig med anklager om krænkelser helt fra 1990’erne og frem til sidste år.

Den seneste episode omhandler altså Cecilie Sværke Priess, afslørede Frank Jensen. De deltager begge i det igangværende møde på Københavns Rådhus, og det har derfor ikke været muligt for Politiken at få kommentarer fra hverken Cecilie Sværke Priess eller Frank Jensen. Han afviser dog over for TV 2 News at have krænket DSU-kredsformanden.

»Jeg skal ærgerligt indrømme, at jeg er meget chokeret og rystet. Frank har fået fremlagt den her sag, og jeg ønskede at være anonym. At Frank vælger at fortælle min historie, gør mig chokeret«, sagde Cecilie Sværke Priess til TV 2 News, inden hun ind til mødet på Københavns Rådhus.

Samlede selv anklagerne

Her diskuterer partiet de fire sager om krænkelse, der er fremkommet mod Frank Jensen samt de syv nye sager, som er føjet til listen søndag oven på en historie i Jyllands-Posten. Det er Cecilie Sværke Priess selv, der har samlet de nye anklager mod overborgmesteren, der også er næstformand i Socialdemokratiet. Ifølge Jyllands-Posten ønskede alle de syv kvinder, hvis anklager er kommet frem i dag, at være anonyme

»Jeg ville fra start gerne være anonym, så jeg går ikke mere ind i den her sag. Han skal ikke tvinge mig til at stå frem med den. Det her hander om et generelt problem om en seriekrænker,«, sagde Cecilie Sværke Priess til TV2 News inden mødet

Formanden for den socialdemokratiskes ungdomsorganisation i København siger til Jyllands-Posten, at hun betragter Frank Jensen som en seriekrænker, som hun har mistet enhver form for tillid til.

Ifølge Frank Jensen drejer hendes anklage mod ham om en episode til et 1. maj-arrangement sidste år. Her skulle han angiveligt have kysset DSU-formanden på kinden på en krænkende måde. Men overborgmesteren havde sin kone og sit barnebarn med til arrangementet og havde efter udsagn ikke opfattet, at han på nogen måde havde krænket nogen, fastslog han over for TV 2 News.

Mødet i Socialdemokratiet på rådhuset i København gik i gang kl. 18.30, og der er ikke sat på noget tidspunkt for afslutningen. Frank Jensen har dog bebudet, at han vil udtale sig til pressen efter mødets slutning.

Ifølge Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, er det ikke muligt at afsætte overborgmesteren på mødet, men han kan selv trække sig fra posten.